وزير البترول: 30 مليار جنيه استثمارات شركات القطاع العام السنة المقبلة



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023 في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2022-2023، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.

وأكد الوزير أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق، موضحا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة.

وأشار إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في إطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبنى الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية.

وذكر أن ما تم إنجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئي للشركات البترولية يعد في منتهى الأهمية من أجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تولي أهمية قصوى للنواحي البيئية، كما شدد على إعطاء تدريب العنصر البشري أولوية كبرى لاستمرار الأداء المنشود.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتطور الملحوظ الذي تشهده شركات قطاع البترول في إطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئي والأمن الصناعي الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً.

وأشار محمود شعراوي إلى أهمية تعريف الرأي العام بالمجهودات المبذولة في هذا المجال جنباً إلى جنب مع التطور والتقدم الذي يحرزه القطاع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسوق المحلي.

وأكد أهمية جهود وزارة البترول التي تتم حالياً في إطار البرنامج المتميز للتوافق البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وفقاً للمعايير البيئية.

واعتمد المهندس طارق الملا الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركتي تكرير النصر والسويس لتصنيع البترول، والتي استعرضها المهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول، وهشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول.



وحضر أعمال الجمعيات أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

كما حضر أعمال الجمعيات أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية، ومحمد عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.