اقتصادية قناة السويس: إطلاق خدمات تموين السفن ومشروعات هيدروجين قريبا



كتبت- ياسمين سليم:

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، حيث تضع المنطقة اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.

وبحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية اليوم الأحد، قال يحيى زكي إن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة" على هامش فعاليات الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي.

وأضاف أنه سيتم أيضا الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل.

وأكد يحيى زكي نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق وتنفيذ مستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات والتي تركزت على تحديد وخلق الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة.

وأشار إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعا صناعيا ولوجستيا تم تفعيل والتعاقد على أرض الواقع مع ثلاثة منها وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية، وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.