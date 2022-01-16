الملا يفتتح غرفة التحكم بشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة

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كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة، والتي تشمل نظام القياس الآلي للمستودعات (RTG) لمحطة الشهيد علي جمال ونظام المراقبة والتحكم لعنابر التدفيع على خطوط السويس / مسطرد، والسويس / بورسعيد.

جاء ذلك خلال استكمال جولة وزير البترول التفقدية التى بدأها أمس لعدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأكد الملا أن قطاع البترول من القطاعات السباقة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كافة الأنشطة البترولية في إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر القطاع في تنفيذه، وفي ضوء المشروع القومي للدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات كأحد العناصر الرئيسية التي تشملها استراتيجية ورؤية "مصر 2030".

وذكر أن غرفة التحكم الرئيسية تم تطويرها وتحديثها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية ونفذتها شركات قطاع البترول، مشيرا إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وأوضح الملا أهمية المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، ولاسيما أنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافي التكرير ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية سواء للتصدير أو الاستيراد.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض توضيحى من المهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول حول مشروعات الخطة الخمسية لشبكة خطوط أنابيب البترول والتي تتماشى مع خطة الوزارة في رفع كفاءة وتطوير معامل التكرير.

كما تتضمن هذه المشروعات مشروع المستودعات الاستراتيجية للخام والتي تشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لربط مستودعات الخام برأس بدران وغارب وشقير بالشبكة القومية لخطوط الخام، وأيضا إنشاء خطوط أنابيب لربط خط السخنة بشبكة خطوط الوجه القبلي، وفقا للبيان.

وبحسب رئيس الشركة، تتضمن كذلك هذه المشروعات تنفيذ خط لربط منطقة وجه بحري والدلتا بمناطق الوجه القبلي والسويس ومسطرد، فضلاً عن إنشاء خط أنابيب لربط مستودعات عجرود والسخنة بمسطرد.

كما استعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالشركة وشملت نظام الاسكادا والكشف المبكر عن التسريب بالخطوط والقياس الآلي للمستودعات (RTG)، وأجهزة قياس المعدل وحساب الكميات بنظام التسليم المعتمد وميكنة غرف البلوف بتركيب مشغلات كهربائية للمحابس.

وتضمنت مشروعات التحول الرقمي كذلك مد كابلات فايبر بمحاذاة الخطوط الجديدة لاستخدامها في تطوير شبكة الاتصالات بالشركة، واستخدم كابل الفايبر لكشف الاختراقات والتسريب بالخطوط بحساسية عالية ودقة تحديد أماكن الاختراق أو التسريب.

وشملت هذه المشروعات تطوير شبكة الاتصالات الرئيسية بالشركة لتعمل بتقنية IP بسرعة تدفق البيانات لمواكبة مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، وإنشاء أنظمة المراقبة المرئية لتأمين وحماية مواقع عمل الشركة، وفقا للبيان.

رافق الوزير خلال الجولة كل ٌمن المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ورؤساء شركات بتروجت وإنبي والسويس والنصر للبترول.