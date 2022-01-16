شركة تابعة لـ "إي فاينانس" تتفاوض لإصدار بطاقات التأمين الصحي في زيمبابوي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إن شركتها التابعة "اي كاردز" تتفاوض حاليًا مع أحد جهات التأمين الصحي في دولة زيمبابوي لإصدار وإدارة بطاقات لإحدى جهات التأمين الصحي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أن إصدار وإدارة البطاقات هو أحد الأنشطة التي تستهدف إي فاينانس التوجه إقليميًا والتواجد على مستوى القارة الأفريقية.

وقال البيان إن الشركة ستفصح عن تفاصيل التعاقد حين حدوثه.

وتأسست شركة إي فاينانس، في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.

وكانت شركة إي فاينانس طرحت نحو 26.1% من رأسمالها في سوق المال كافتتاح للطروحات الحكومية منذ 2006، وهو أضخم طرح في البورصة المصرية، بقيمة 5,8 مليار جنيه ورأسمال قيمته 22,4 مليار جنيه.