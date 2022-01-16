ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و26 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا أيضا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و170 جنيها، حسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.