ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الكوسة والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بمنطقة العبور مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما انخفض أسعار كيلو الفاصوليا والموز البلدي بين 50 قرشا وجنيه في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 جنبهات و8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 و8 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.