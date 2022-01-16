البورصة تهبط في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:21 ص الأحد 16 يناير 2022
البورصة تهبط في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت-شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 11993 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.13%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.4% إلى مستوى 12012 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

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