التضامن تعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية هذا العام

01:15 م السبت 15 يناير 2022
التضامن تعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة الأم المثالية هذا العام

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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 الخميس المقبل الموافق 20 يناير الجاري،على أن يغلق باب التقدم عقب ذلك التاريخ، مؤكدة أن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم اعتباراً من 20 ديسمبر الماضي وحتى 20 يناير الجاري بجميع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه عقب غلق باب التقدم تجرس الوزارة وتبحث المرشحين تمهيدًا لعقد اللجان المحلية من قبل مديريات التضامن الاجتماعي واختيار المرشحات على مستوى كل محافظة وموافاة الوزارة بأوراقهم لحين انعقاد اللجنة المركزية لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية والأسرة البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأم الحاصلة علي مشروع للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وكذلك الشرطة ، فضلًا عن أم متطوعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام.

وتضمنت شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة علي الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء فقط واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان وبحد أقصي 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيا وغير القابل للتعلم.

وأما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" ، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية و اجتماعية سليمة ، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل علمي مناسب و ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

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