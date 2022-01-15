في 6 أسئلة.. المالية تكشف أبرز ملامح مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية

كتب- مصطفى عيد:

كشفت وزارة المالية عن أبرز المعلومات الخاصة بمشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية.

وأجابت الوزارة عن المقصود بضريبة التصرفات العقارية وكيف تحسب والشرائح الأربعة لطريقة حسابها، وحالات الإعفاء منها وطريقة سدادها.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية في نوفمبر الماضي، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشته.

وتوضح الإنفوجرافات التالية كل ما تريد أن تعرفه عن مشروع قانون ضريبية التصرفات العقارية، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المالية.