التخطيط تعلن "خطة المواطن" لمحافظة بني سويف باستثمارات 3.8 مليار جنيه

11:26 ص السبت 15 يناير 2022
التخطيط تعلن "خطة المواطن" لمحافظة بني سويف باستثمارات 3.8 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر لها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف خلال العام الجاري، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022).

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن "خطة المواطن"، تتبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة.

وأوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 185 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 21/2022 تبلغ 3.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.5% عن خطة عام 20/2021.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد سكان محافظة بني سويف يصل إلى 3.4 مليون نسمة، ويصل معدل البطالة بالمحافظة إلى 5.9%، ويستحوذ القطاع الحكومي على 11% من المشتغلين، كما يبلغ عدد المشتغلين 966.9 ألف مشتغل.

وأشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 31.6%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 814 مليون جنيه بنسبة 21.4%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 643 مليون جنيه بنسبة 16.9%، ويخص قطاع التنمية المحلية 598.8 مليون جنيه بنسبة 15.8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 308.5 مليون جنيه بنسبة 8.1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 235.7 مليون جنيه بنسبة 6.2%.

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وزارة التخطيط محافظة بني سويف خطة المواطن

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