تراجع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وكذلك سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و180 جنيها، عند أسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.