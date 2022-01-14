أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

القاهرة – مصراوي:

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، بسبب مخاوف بشأن الطلب واتفاق صيني أمريكي قريب لاستخدام مخزونات النفط.

وقالت مصادر، لرويترز، إن الصين اتفقت مع أمريكا على السحب من احتياطيات النفط الخام قرب بداية العام القمري الجديد.

وتتزايد المخاوف من أن تعمل واشنطن قريبًا على تهدئة الأسعارباستخدام مخزوناتها، كما أثرت قرارات الصين بإيقاف بعض الرحلات الجوية الدولية، ورفعت جهودها لكبح تفشي فيروس كوورنا مع بدء انتشار لمتحور أوميكرن على توقعات الطلب على النفط.

ودعت مدن صينية، المواطنين إلى البقاء في أماكنهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الصينية، مطلع الشهر المقبل، مما قد يخفض الطلب على وقود النقل خلال ذروة موسم السفر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.17 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81.67 دولار للبرميل.