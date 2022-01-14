أسعار الأسماك في سوق العبور خلال الأسبوع

12:26 م الجمعة 14 يناير 2022
أسعار الأسماك في سوق العبور خلال الأسبوع

أنواع وأسعار الأسماك في بورسعيد

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها، خلال تعاملات الأسبوع في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح اليوم الجمعة بين 21 و27 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و180 جنيها، مقابل أسعار الجمعة الماضي، حسب بيانات الموقع السمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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