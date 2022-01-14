بيل جيتس.. رحلة كفاح بدأت في السبعينات وزواج انتهى بعد ربع قرن

كتب- مصطفى عيد:

نتحدث في الحلقة الرابعة من سلسلة "ما وراء المال" عن رابع أغنى رجل على وجه الأرض مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات الأمريكي بيل جيتس الذي اعتلى عرش قائمة أغنياء العالم منذ سنوات قبل أن يفقده لصالح مواطنه جيف بيزوس الذي فقدهما إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وارتفعت ثروة بيل جيتس إلى نحو 135.8 مليار دولار في المركز الرابع بقائمة بلومبرج للمليارديرات، ولكنه لا يزال أقل بنحو 127.2 مليار دولار عن صاحب المركز الأول إيلون ماسك بثروة 135.8 مليار دولار.

وشهد العام الماضي حدثين مهمين في حياة جيتس أحدهما هو طلاقه من زوجته بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، إلى جانب زواج ابنته جينيفر من الفارس المصري نائل نصار بعد قصة حب.

من هو بيل جيتس؟

بيل جيتس هو تقني ورائد أعمال، ويبلغ من العمر 66 عاما ويعيش في مدينة مدینا بولاية واشنطن، ومطلق وله 3 أولاد، وكان أغنى رجل في العالم خلال عام 2017 قبل أن يطيح به جيف بيزوس.

وولد جيتس في مدينة سياتل بواشنطن في عام 1955، ونشأ فيها مع شقيقته وسط عائلة داعمة شجعت اهتمامه بأجهزة الكمبيوتر في سن مبكرة، بحسب المدونة الخاصة ببيل جيتس.

كان والده الراحل، ويليام إتش جيتس الأب، محامياً في سياتل وأحد الرؤساء المشاركين لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وكانت والدته الراحلة، ماري جيتس، معلمة في جامعة واشنطن، ورئيسة منظمة "United Way International".

ووفقا لشبكة فوربس، عندما كان جيتس طفلاً، أمضى الكثير من الوقت في القراءة حتى أن والديه منعوه من إحضار الكتب إلى مائدة العشاء.

وبدأ البرمجة في عام 1968 مع صديقه باول ألين في مركز الكمبيوتر، والتحق بجامعة هارفارد في عام 1973، وفقا لمدونته الخاصة.

عندما بدأ بيل جيتس وبول ألين شركة مايكروسوفت، بدت رؤيتهما المتمثلة في "وجود جهاز كمبيوتر على كل سطح مكتب وفي كل منزل" بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس.

وترك جيتس الكلية حينما بدأ في تأسيس شركة مايكروسوفت في عام 1975 في البوكيرك بنيو مكسيكو، ثم انتقل إلى ولاية واشنطن في عام 1979، وفي عام 1985 أطلق النسخة الأولى من ويندوز 1، وفي عام 1995 أطلق ويندوز 95.

وفي عام 2000 شغل جيتس منصب كبير مهندسي البرمجيات، حيث تولى ستيف بالمر منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. وفي عام 2001 أطلقت الشركة إكس بوكس الأصلي.

وترك جيتس عمله اليومي في مايكروسوف في عام 2008، وفي عام 2014 تنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ولكنه بقي في الإدارة كمستشار تقني، ولكنه اعتبارًا من مارس 2020، تنحى من مجلس إدارة مايكروسوفت، وكان يمتلك وقتها حوالي 1% من أسهم شركة البرمجيات والحوسبة.

وبخلاف مايكروسوفت، استثمر جيتس في عشرات الشركات بما في ذلك "Canadian National Railway" و"AutoNation"، وهو أحد أكبر مالكي الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة.

طلاق جيتس وزواج ابنته من المصري

أعلن بيل جيتس وزوجته ميليندا في مايو الماضي انفصالهما بعد زواج دام 27 عامًا على أن يظلا مشتركين في رئاسة مؤسستهما الخيرية، وأصبح الطلاق ساريا منذ أغسطس 2021.

وذكر موقع CNBC الأمريكية أنه منذ إعلان الانفصال في مايو حولت الأسهم المملوكة لشركة كاسكاد انفستمنت، المملوكة لجيتس، إلى ميليندا.

ولدى جيتس شركة كاسكيد انفستمنت، وهي شركة قابضة، ولديها استثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والضيافة، بالإضافة إلى حصص في عشرات الشركات المطروحة في البورصة.

وتشمل الثروة الشخصية للزوجين منزلهما الرئيسي البالغة مساحته 66 ألف قدم مربعة المطل على بحيرة واشنطن والذي تبلغ قيمته 130 مليون دولار، وسلسلة من منازل العطلات مثل منزل على شاطئ المحيط بالقرب من سان دييغو بقيمة 43 مليون دولار، ومزرعة تبلغ قيمتها 59 مليون دولار في فلوريدا، كما يمتلكان العديد من الطائرات الخاصة وأسطولاً من السيارات.

تزوجت جينيفر ابنة بيل جيتس، في أكتوبر الماضي، من الشاب المصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عاما، والذي شارك في أولمبياد طوكيو الأخيرة في مسابقات رياضة الفروسية، وذلك بعد قصة حب بينهما.

وأقيم حفلان للزواج أحدهما سري إسلامي في حديقة للعائلة، تبلغ مساحتها 166 هكتارا، وتقع في شمال بلدة سالم بنيويورك، وشهد الحفل حضور عدد محدود من الأشخاص، ثم أقيم حفل آخر حضره 300 شخص.

النشاط الخيري لبيل جيتس

بحسب شبكة فوربس، تبرع جيتس بما قيمته 35.8 مليار دولار من أسهم مايكروسوفت لمؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية، التي أطلقها رسميا في عام 2000.

وأعلنت المؤسسة في عام 2000 عن الجولة الأولى من برنامج Gates Millennium Scholars، وهو جزء من جهد قيمته مليار دولار لمساعدة 20 ألف شاب على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية خلال العقدين المقبلين، بحسب المدونة الخاصة ببيل جيتس.

وفي عام 2002 أكملت المؤسسة الجهود للمساعدة في تثبيت 47 ألف جهاز كمبيوتر في 11 ألف مكتبة في جميع الولايات الخمسين الأمريكية. 95% من المكتبات لديها أجهزة كمبيوتر مزودة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، ارتفاعًا من 27% في عام 1996.

وفي عام 2010 تحدى بيل وميليندا جيتس مجتمع الصحة العالمي لإعلان العقد الماضي "عقد اللقاحات"، وذلك حينما تعهدوا بتقديم 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر التالية للمساعدة في البحث والتطوير وتقديم اللقاحات لأفقر دول العالم.

وفي عام 2013 ساعد بيل جيتس في إطلاق جهد بقيمة 5.5 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2018. وتم اعتماد الهند خالية من شلل الأطفال من قبل منظمة الصحة العالمية، ولم يتبق سوى ثلاثة بلدان لم تكن خالية من المرض.

بالإضافة إلى عمل المؤسسة، تولى بيل جيتس بشكل منفصل بعض المشروعات لمعالجة القضايا التي تهمه شخصيًا، مثل توفير الطاقة النظيفة لكل من يحتاجها.

وفي عام 2019 تم إصدار الفيلم الوثائقي "Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates". يروي المسلسل المكون من ثلاثة أجزاء قصة حياة بيل منذ الطفولة من خلال مايكروسوفت وحتى عمله اليوم.

وفي عام 2021 نشر بيل كتابه كيف تتجنب كارثة مناخية، خطة مقترحة لمنع أسوأ آثار تغير المناخ.