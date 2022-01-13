مقترح بإسناد منظومة تجارة القطن الموسم المقبل لهيئة تحكيم القطن

كتبت – شيماء حفظي:

تتجه اللجة الوزارية للقطن، لإسناد إدارة منظومة تجارة الأقطان للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بداية من الموسم المقبل، بدلا من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن وزارته اقترحت أن تتولى جهة أخرى ملف إدارة المنظومة بعد تطبيقها فعليا على مدى 3 سنوات وتعميمها في كافة المحافظات.

وأوضح الوزير، أنه تم اقتراح أن تتولى هيئة تحكيم القطن مسؤولية المنظومة، لأنها تتابع كافة التفاصيل مع الشركة القابضة التي تولت التنفيذ خلال السنوات الثلاث.

وتعتمد منظومة تداول الأقطان، على تجميع الأقطان في مراكز تجميع، بدون وسطاء وتطرح للبيع في مزادات علنية مرتبطة بمتوسط سعر القطن عالميا خلال الموسم.

وقال محمد خضر، رئيس هيئة تحكيم القطن لمصراوي، إن تولي الهيئة لمنظومة التجارة لا تزال مقترحًا، ولم يصدر بها قرار رسمي حتى الآن.

وأشار خضر، إلى أن الهيئة باعتبارها تابعة لوزارة الصناعة، فإن القرار يعود للوزارة واللجنة الوزرارية للقطن.

وكان الوزير، قال في تصريحات سابقة، إن وزارته ستدير منظومة تجارة القطن الموسم الجاري لآخر مرة، وأنه تم الاتفاق على أن تكون وزارة قطاع الأعمال مسؤولة عن إدارة المنظومة هذا الموسم فقط وتتولاها جهة أخرى الموسم القادم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ بورصة السلع العمل من الموسم المقبل ويتم تداول القطن فيها.