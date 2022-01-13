جامع: الدولة تحرص على تحقيق التكامل الاقتصاي الأفريقي وزيادة التبادل التجاري

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة المصرية حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.

وأشارت جامع في بيان اليوم الخميس، إلى أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الأمثل لمواردها ومقوماتها الكبيرة وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.

وجاء ذلك خلال مباحثات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على هامش فعاليات اجتماعات إطلاق نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالعاصمة الغانية أكرا.

وشملت الفاعليات حضور محمودو باويوميا، نائب رئيس دولة غانا، وامكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك".

كما حضرت الوزيرة لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الغانية شملت كلا من ارنست اديسون محافظ البنك المركزي الغاني، ويوفي جرانت رئيس مركز تنمية الاستثمار ومسئول ملف الاستثمار بمكتب الرئاسة.

وقالت جامع، إن نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية، وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول أعضاء الإتفاقية.

وأشارت إلى أن النظام يعد إحدى الادوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019، وذلك خلال فعاليات القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بمدينة نيامي عاصمة دولة النيجر.

وأوضحت الوزيرة أن نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يستهدف تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية في إطار المنطقة، بما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الأفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

ولفتت إلى أنه سيتم بدء المعاملات التجارية بموجب نظام ال(PAPSS) بين البنوك المركزية في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا (WAMS)، وذلك تمهيداً للإطلاق التجاري للنظام وفقاً لمقررات القمة.

ووفقا للبيان، مشروع نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي AFREXIM BANK ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الافريقية، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للمدفوعات عبر الحدود وتوفير خدمة الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة التعامل بها.