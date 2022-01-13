وزير البترول: مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال رؤية واضحة تتزامن مع ما تقوم به الدولة المصرية حالياً من تطوير للبنية الأساسية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف أن تطوير البنبة الأساسية يعد أحد المحاور الهامة في استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي تنفذها وزارة البترول لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق واعدة بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الرئيسية "دور الحكومات فى تعظيم مساهمة قطاع التعدين" في مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية.

وذكر الوزير أن وزارة البترول تخطط لإقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة للمعادن، وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات.

وأضاف أنه من المخطط أيضا تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً، وتدريبهم تدريباً احترافياً ومهنياً لصقل خبراتهم ليصبحوا قيمة مضافة للمجتمع.

وأشار الوزير إلى وفرة الكثير من المعادن التى لم تكتشف ولم تستغل والتى سيكون لها أفاق جيدة وإمكانات ضخمة في المنطقة التي تسمى "الدرع النوبي العربي" في المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح أن اجتذاب شركات مصرية وعالمية ضمن أول مزايدة عالمية تم طرحها بعد تعديل قانون التعدين وتوقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف يعتبر نجاحا كبيرا في وقت جائحة كورونا.

مباحثات تعدينية مصرية سعودية

عقد وزير البترول والمهندس بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي جلسة مباحثات على هامش مؤتمر التعدين الدولي، تناولا فيها عدداً من الموضوعات التعدينية ذات الاهتمام المشترك ومنها الدرع النوبي القاسم المشترك بين مصر والمملكة والسودان على امتداد ساحل البحر الأحمر.

وأكد الوزيران تكثيف التعاون المشترك فيما يخص صناعة التعدين في ظل ما تتمتع به من ثروات وما يمكن أن يتحقق لها من قيمة مضافة تمكنها أن تدعم الاقتصاد والصناعة والسوق وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات في البلدين.

وأثنى الخريف على المشاركة المصرية في المؤتمر الذي شهد إقبالاً واضحاً وتجرى خلاله مناقشات ثرية.

وأشار الوزيران إلى أهمية البناء عليها لتحقيق ما تصبو إليه الدولتان من زيادة عائد تلك الصناعة الحيوية، كما أكد حرصهما على تعزيز جهود التعاون المشترك في صناعة التعدين.

وعقب المباحثات زار المهندس طارق الملا يصاحبه الوزير السعودي الجناح المصرى بالمعرض المصاحب للمؤتمر والذي يعرض الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصري وما يمتلكه من إمكانيات وثروات وما حققته من جذب ناجح للاستثمار من خلال المزايدة العالمية التي تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها والتي أسفرت عن فوز 11 شركة منها شركات عالمية تدخل السوق المصري لأول مرة.