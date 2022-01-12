"العربي الأفريقي الدولي" يوقع اتفاقية مع أكسا مصر للتأمين البنكي

كتبت-منال المصري:

أعلنت أكسا مصر عن توقيعها اتفاقية للتأمين البنكي مدتها 5 سنوات مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والتي تقدم العديد من منتجات الحماية التأمينية الجديدة للعملاء.

سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، توفير ما يزيد على 20 منتجا تأمينيا من خلال شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر وشركة أكسا للتأمين لعملاء البنك العربي الأفريقي الدولي، بما يمنحهم منافذ مركزية متمثلة في عدد من فروع البنك، للحصول على محفظة منتجات متكاملة، بما في ذلك وثائق التأمين الطبي، والخطط المتنوعة لتأمينات الحياة والادخار وخطط الحماية المختلفة. تغطي الاتفاقية 42 فرعا من فروع البنك العربي الأفريقي الدولي المحلية، بما يضمن توزيعًا لخدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة.

قال أيمن قنديل -العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس الإدارة لشركة أكسا للتأمين مصر: "فخورين بعقد هذه الشراكة والتي تتماشى مع استراتيجية أكسا في مصر للتوسع في السوق المصري من خلال الوصول لأكبر قاعدة من العملاء عبر قنوات توزيع جديدة، كما أتوجه بكل الشكر والتقدير للبنك العربي الأفريقي الدولي على ثقته في أكسا مصر لنكون الشريك التأميني من خلال هذه الاتفاقيات".

قال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة أكسا بالتحديد، نظرًا لتاريخها العالمي المشرف وسجل نجاحها في السوق المحلي، وذلك تماشيا مع المحاور الرئيسية لاستراتيجيتنا و هي وضع العملاء على رأس اهتماماتنا و تحقيق أداء مالي متوازن بحلول مبتكرة و متطورة مع تقديم قيمة مضافة لمنتجاتنا المصرفية وغير المصرفية".

وأضاف أن هذا التعاون سيوفر باقة كبيرة ومتنوعة من منتجات و خدمات الحماية التأمينية التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات و متطلبات العملاء، وذلك في إطار رؤية البنك نحو تحقيق نجاح ينعكس في المقام الأول على المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه".

وقال عمر شلباية عضو مجلس الإدارة لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر: إن أكسا مصر تلتزم بالتوزيع الجغرافي العادل لخدماتها ومنتجاتها التأمينية في السوق المصري، وهو ما ستساعدنا هذه الشراكة على تحقيقه.

وأضاف " إننا نرغب في إتاحة كافة قطاعات أعمالنا في جميع أنحاء مصر، بهدف تلبية كافة الخطط والاحتياجات المالية والتأمينية تحت سقف واحد. إنّ تقديم هذه الخدمات من خلال البنوك الشريكة يضيف عامل الراحة لعملائنا في الوصول لتغطية تأمينية بأسهل الطرق."

وقالت دينا زكري- رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك العربي الأفريقي الدولي: “إن البرامج التأمينية التي يتيحها التعاون مع شركة أكسا مصر والتي تقدمها الشركة من خلال عدد من فروع البنك المنتشرة يتم اختيارها طبقاً لكثافة العملاء في تلك الفروع بحيث تتضمن برامج مصممة خصيصاً للعملاء لمساعدتهم على وضع خططهم المستقبلية التي يتم من خلالها اتباع إجراءات ميسرة على العملاء كما تتيح المرونة في تقديم الخدمة طبقاً لاختيارات العملاء التي تتحدد استناداً إلى احتياجاته وخططه المستقبلية كما نسعى من خلال التعاون مع اكسا مصر إلى تحقيق أهدافنا و استراتيجيتنا مواصلة جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا مما يتماشى مع أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة والمصرفية والغير مصرفية التي تلائم عملائنا وتوفير لهم سبل الراحة وتفتح لهم مجالاً لتلبية تطلعاتهم المختلفة وتمكنهم من الاستفادة من المزيد من الخدمات."