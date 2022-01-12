تفاصيل أول مصفاة للذهب في مصر باستثمارات 100 مليون دولار



كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر لوزراء التعدين العرب بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من إنشاء هذه المصفاة هو تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.

ونرصد في السطور التالية عددا من المعلومات عن مصفاة الذهب الجديدة في مصر، بحسب ما ذكره وزير البترول خلال مقابلة مع قناة الشرق السعودية:

1- التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة قد تصل إلى 100 مليون دولار، وتكلفة المرحلة الأولى منها 30 مليون دولار.

2- الحكومة لم تبدأ في المشروع بعد حتى الآن، وتعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة مصفاة الذهب.

3- ستكون المصفاة معتمدة دوليا ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي "9999" وقريبة من مواقع مناجم الذهب في مصر.

4- المصفاة ستكون عوضا عن إرسال الذهب المستخرج من مصر إلى الخارج سواء إلى كندا أو سويسرا من أجل دمغه وختمه قبل تصديره أو عودته إلى مصر مرة أخرى.

5- المصفاة لن تقتصر على خدمة الذهب المستخرج من مصر، بل تستهدف أيضا خدمة الاستخراجات ببعض الدول المجاورة في المنطقة مثل السودان والسعودية.

6- المصفاة تهدف إلى تعظيم التكامل بين دول المنطقة في مجال تعدين وصناعة الذهب خاصة ما يسمى بـ "الدرع العربي النوبي".