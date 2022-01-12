البورصة توافق على قيد شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

القاهرة – مصراوي:

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيـد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) برأس مال مصدر 115.5 مليون جنيه.

وقالت البورصة في بيان اليوم، إنها وافقت أيضا على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من غد الخميس، بقطاع "رعاية صحية وأدوية".

ماكرو جروب، كانت قيدت قبل ذلك في البورصة، لكن تم إلغاء قيدها واعتباره لم يكن بعدما أجلت الشركة طرح أسهمها.

وكانت الرقابة المالية، أعلنت نهاية الشهر الماضي، الانتهاء من تسجيل ثلاث شركات تمهيداً لقيدها بالبورصة المصرية قبل أيام من إسدال الستار على عام 2021، حيث تُقيد شركتان منها بالسوق الرئيسية، والأخرى في سوق المشروعات الصغيرة، بقيمة عادلة إجمالية 4 مليارات جنيه.

وتضمنت الشركات، شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح.

وقالت الهيئة، إن قيد شركات جديدة للإدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.