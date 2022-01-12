نمو قوي متوقع للاقتصاد المصري خلال العام الجاري (تفاعلي)

03:00 م الأربعاء 12 يناير 2022
نمو قوي متوقع للاقتصاد المصري خلال العام الجاري (تفاعلي)

-أحد-مصانع-الملابس-الجاهزة-بالمنطقة-الصناعية-1

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع مؤسسات مالية نموًا قويًا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، مع امتصاص الاقتصاد تداعيات فيروس كورونا.

ورفع البنك الدولي أمس توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.5% مقارنة بـ 5% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي.

كما توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتفوق النمو الاقتصادي في مصر في الأداء على معظم الأسواق الناشئة والأسواق المقارنة الإقليميين خلال العامين المقبلين، بمتوسط معدل ​​5.3٪ سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي توقعات المؤسسات الدولية لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي 2021- 2022.

نمو اقتصاد مصر البنك الدولي النمو الاقتصادي توقعات اقتصادية

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