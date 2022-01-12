توفيق: التعاقد مع شريك من القطاع الخاص لتشغيل "شركة نقل البضائع" قريبا

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة اقتربت من التعاقد مع مشغل لشركة نقل البضائع، بعد المناقصة التي طرحتها الشركة نهاية العام الماضي.

وأوضح الوزير، أنه نتيجة المناقصة انتهت لاختيار شريك لإدارة وتشغيل شركة نقل البضائع التابعة للقابضة للنقل البحري والبري و"يتبقى مرحلة الترسية والتعاقد".

وكانت القابضة للنقل، طرحت مناقصة لاختيار شركة من القطاع الخاص لإدارة شركة نقل الركاب التابعة لها "ايجي باص" وأخرى لإدارة شركة نقل البضائع.

لكن الوزير قال لمصراي أمس، إنه تم إلغاء مناقصة شركات الركاب، والاتجاه لاختيار مجلس إدارة للشركة.

وتعمل الوزارة على تطوير قطاع نقل البضائع، من خلال إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة في هذا المجال، وهي 5 شركات تساهم فيها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، وتدمج في شركة واحدة.

وبحسب بيانات الوزارة، وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة على اتخاذ إجراءات نقل تبعية شركات نقل البضائع الخمس إلى القانون 203 لسنة 1991 واسترداد الأسهم السابق نقل ملكيتها إلى اتحادات العاملين المساهمين بشركات البضائع.

وقالت إن هذه الخطوة تمكنها من تنفيذ عمليمات إعادة الهيكلة وتطوير الشركات من خلال تزويدها بأسطول ومعدات نقل بتكنولوجية متطورة تمكنها من تحقيمق ميزة تنافسية مع شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال نقل البضائع.

ووقعت الشركة برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل في 2020، لإنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع spv بين الجانبين تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من وسائط النقل البرى )السكة الحديد – الشاحنات) وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

ووفقا للبيان، يتم إحلال وتجديد أسطول نقل البضائع بالشركات من خلال توريد عدد (75 ) رأس جرار ماركة سينو تراك بقيمة اجمالية قدرها نحو 133 مليون جنيه.