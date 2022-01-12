جامع: تفقد الرئيس معرض "تراثنا" رسالة قوية لدعم قطاع الحرف اليدوية



كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجناح معرض تراثنا المقام على هامش منتدى شباب العالم تؤكد اهتمام الرئيس ودعمه المستمر لقطاع الحرف اليدوية والتراثية.

وبحسب بيان لجهاز تنمية المشروعات اليوم الأربعاء، أضافت أنه تم تنظيم 3 دورات متتالية لمعرض تراثنا تحت رعاية الرئيس وبحضوره مما يعطي رسالة قوية للآلاف من العاملين في قطاع الحرف اليدوية والتراثية بأن الدولة ستعمل على مساندتهم وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لمساعدتهم على الارتقاء بمنتجاتهم والوصول بها للأسواق العالمية.

وذكرت نيفين جامع أن الرئيس وجه بفتح معرض دائم لأصحاب الحرف اليدوية بالقاهرة.

وتفقد الرئيس السيسي أمس جناح معرض تراثنا المقام على هامش منتدى شباب العالم وذلك في ثاني أيام المنتدى، وشاهد منتجات أصحاب المشروعات المتنوعة من مختلف المحافظات، مؤكدا مواصلة دعم أصحاب المشروعات لمساعدتهم على الاستمرار والنمو، وفقا للبيان.

وينظم جهاز تنمية المشروعات جناح معرض "تراثنا" على هامش منتدى شباب العالم (النسخة الرابعة) والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، حيث شارك عدد من العارضين والفنانين من أصحاب المشروعات اليدوية والمنتجات التراثية المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويُعتبر منتدى شباب العالم، والذي يُعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أكبر التجمعات الشبابية العالمية، حيث يشارك فيه شباب وباحثون من معظم أنحاء العالم، فضلًا عن ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المعنية بالجهود التنموية الهادفة لتحسين أوضاع الشباب، فضلا عن ممثلين من الجامعات والأكاديميات والمجتمع المدني.

ووفقا للبيان، يهدف تنظيم معرض "تراثنا" إلى إطلاع الوفود الشبابية المشاركة على تجربة مصر في إحياء الحرف اليدوية والتراثية وزيادة مساهمتها في دفع الاقتصاد الوطني عن طريق تطويرها والارتقاء بجودتها ومساعدة أصحاب المشروعات على تصدير منتجاتهم، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة خاصة للشباب والفتيات وهو ما يعد من أهم أهداف رؤية مصر 2030.