إقبال ملحوظ على شراء الدفايات الكهربائية بسبب برودة الجو.. والأسعار ترتفع

كتبت- شيرين صلاح:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الدفايات الكهربائية شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية بسبب بردوة الطقس.

وأضاف أشرف، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية هذا العام بسبب الخامات عالميًا، إلا أن السوق حاليا يشهد حركة أفضل على شراء الدفايات الكهربائية.

وتصنع مصر أكثر من 80% من منتجات الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها السوق بالداخل عبر الاعتماد على المواد الخام المستوردة، بينما تستورد النسبة المتبقية من الأجهزة تامة الصنع التي يحتاج إليها السوق، بحسب ما ذكره أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر هلال، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت العام الماضي وحتى الآن بين 5 و15%، على حسب نوع المنتج.

وقال أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إن أسعار الدفايات الكهربائية ارتفعت هذا الشتاء بنسب تخطت 20% حسب الأنواع، مقارنة بالعام الماضي.

وذكر أحمد هلال أن الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية ورّدت الدفايات هذا الموسم للتجار بأسعار أعلى من العام الماضي بسبب الزيادة العالمية للخامات والشحن، على الرغم من وجود مخزون لديهم.

ووفقا لقول هلال، فإن سعر الدفاية 2 شمعة ارتفع هذا العام إلى 110 جنيهات مقابل 60 جنيهًا، كما زاد سعر الدفاية 2 شمعة من إحدى الماركات الأخرى إلى 145 جنيهًا مقابل 115 جنيهًا.

ويعاني سوق الأجهزة المنزلية من التراجع الكبير في حركتي البيع والشراء منذ بداية جائحة كورونا، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطن، وفقا لقول أحمد هلال لمصراوي.