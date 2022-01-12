أول تعاون مع القطاع الخاص.. "كيما" تنشئ محطة أكسجين بـ 260 مليون جنيه

11:15 ص الأربعاء 12 يناير 2022
أول تعاون مع القطاع الخاص.. "كيما" تنشئ محطة أكسجين بـ 260 مليون جنيه

مصنع كيما 2 للاسمدة

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" مع مجموعة اير سبلاي، عقدا لإنشاء محطة إنتاج الأكسجين، بقيمة 260 مليون جنيه، وفقا لبيان للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، إن مجموعة اير سبلاي، ستنشئ محطة إنتاج أكسجين بنظام BOO داخل كيما أسوان تجسيدا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاح المصنع، بضرورة مشاركة القطاع الخاص، وهي أول مرة تتعاقد فيها الشركة مع القطاع الخاص.

ومن المخطط أن يغطي المشروع احتياج الشركة من الغازات (الأكسجين والنيتروجين) وتوفير الأكسجين اللازم للقطاع الصحي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، على أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) هي واحدة من شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للقابضة للكيماويات، ويقع في مصنعها في أسوان، وتعمل كيما - في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.

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