"السويدي اليكتريك" تتعاقد لإنارة طريق "زايد" في العاصمة الجديدة بـ 443 مليون جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع، التابعة لمجموعة السويدي اليكتريك، عقد تنفيذ أعمال إنارة طريق بن زايد الجنوبي بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 443.4 مليون جنيه، بحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها، إن الشركة ستنير الطريق بدءا من مسجد الفتاح العليم وحتى الكاتدرائية وتنفيذ أعمال إنارة طريق (هاي ماست) للطريق رقم 11 في المسافة من تقاطعه في مدينة الفنون حتى تقاطعه مع امتداد محور بن زايد الشمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 5 أشهر.

وشركة السويدي إليكتريك تعمل في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة في العالم للكابلات والعدادات وبخاصة العدادات الذكية.