التصديري للصناعات الغذائية" يعلن عن مسابقة لتصميم شعار خاص بمهرجان التمور"

10:50 ص الأربعاء 12 يناير 2022
التصديري للصناعات الغذائية" يعلن عن مسابقة لتصميم شعار خاص بمهرجان التمور"

المجلس-التصديري-للصناعات-الغذائية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مسابقة لتصميم شعار خاص بالتمور المصرية بمناسبة فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة.

وبحسب بيان المجلس، يأتي ذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، ومركز تحديث الصناعة، ومنظمة اليونيدو.

وأضاف البيان أن الشعار المطلوب تصميمه عبارة عن علامة أو شكل مميز يستدل به على تمور مصر أينما وكيفما وجدت، ويعتبر الشعار علامة تجارية ثابتة ومميزة حيث يجب أن يعكس الشعار الهوية المصرية وتنوع التمور المصرية وجودتها كما يستهدف في الأساس السوق الخارجي والتميز العالمي.

ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها ألف دولار وشهادة تقدير، بحسب البيان.

وتستعد مدينة سيوة لاستقبال المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية وذلك خلال الفترة 22 و 24 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويساهم في تنظيم المهرجان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة مطروح، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من المنظمات الدولية.

وتتربّع مصر على عرش إنتاج التمور عالميًا بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربياً بنسبة 24%، فيما بلغت الصادرات من أصناف التمور المصرية نحو 40 مليون دولار حاليًا، لإجمالي 44 ألف طن.

التصديري للصناعات الغذائية المهرجان الدولي للتمور وزراة الصناعة والتجارة

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