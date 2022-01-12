جيتا وكريستاليا.. سيدتان تقودان أكبر مؤسسة مالية في العالم

كتبت-ياسمين سليم:

في 21 يناير الجاري ستصبح سيدتان على رأس أكبر مؤسسة مالية في العالم، عندما تتسلم جيتا جوبيناث، منصبها الجديد كنائب أول مدير عام صندوق النقد الدولي.

وستتعاون جوبيناث مع مديرة الصندوق الحالية كريستالينا جورجييفا، التي تولت المنصب خلفًا للمديرة السابقة، كرستين لاجارد، في استمرار لفرض سيطرة النساء على المؤسسة المالية الأكبر ومناصبها القيادية.

وصندوق النقد الدولي، واحدًا من أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام المالي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة.

من هي جيتا جوبيناث؟

تشغل جوبيناث حاليًا منصب المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد، وهي أول امرأة تشغل منصب كبير الاقتصاديين في تاريخ الصندوق.

ولدت جوبيناث في الهند، وهي تحمل الجنسية الأمريكية وشهادة مواطنة خارجية تمنحها الهند لأصحاب الأصول الهندية.

وحصلت على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برينستون عام 2001 بعد حصولها على درجة البكالوريوس من كلية ليدي شري رام في جامعة دلهي والماجستير من كل من كلية دلهي للاقتصاد وجامعة واشنطن، بحسب موقع صندوق النقد.

وهي زميل منتخب لأكاديمية الآداب والعلوم الأمريكية وجمعية الاقتصاد القياسي، وحاصلة على "جائزة الخريج المتميز" من جامعة واشنطن.

في عام 2019، اختارتها مجلة "السياسة الخارجية" ضمن قائمة المفكرين العالميين البارزين، وفي عام 2014، سماها صندوق النقد الدولي ضمن أفضل 25 اقتصادياً تحت سن الخامسة والأربعين، كما اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي في 2011 باعتبارها "قائدة عالمية شابة".

تعمل جوبيناث في عضوية هيئة التدريس بجامعة هارفارد في 2005، وهي حاليًا في إجازة للخدمة العامة من إدارة الاقتصاد في جامعة هارفارد، إذ تشغل كرسي أستاذية "جون زوانسترا" في الدراسات الدولية والاقتصاد.

علمت من قبل عملت أستاذًا مساعدًا للاقتصاد في كلية بوث لإدارة الأعمال التابعة لجامعة شيكاغو.

وخلال الفترة من عامي 2016 و2018 تولت منصب المستشار الاقتصادي للوزير الأول بولاية كيرالا الهندية.

كذلك كانت عضوًا في مجموعة الشخصيات البارزة الاستشارية المعنية بشؤون مجموعة العشرين لدى وزارة المالية الهندية.

ومنحت الحكومة الهندية جوبيناث جائزة "برافاسي بهاراتيا سامان"، وهي أعلى جائزة فخرية تمنح للجالية الهندية في الخارج.

وستعمل جوبيناث بجانب مديرة صندوق النقد الحالية كريستالينا جورجييفا التي تولت منصبها في أكتوبر 2019.

ابنة البنك الدولي

ولدت جورجييفا في صوفيا ببلغاريا، وحصلت على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد، والماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا.

وكانت زميلا زائرا في كلية لندن للاقتصاد، وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفي عام 1993 التحقت بالبنك الدولي كخبير اقتصادي لشؤون البيئة، واستمرت في العمل بالبنك الدولي لمدة 17 عاما، ثم غادرته لفترة للعمل في المفوضية الأوروبية ومناصب أخرى.

وفي يناير 2017 عادت جورجييفا إلى البنك الدولي كمدير تنفيذي للبنك، وحتى اختيارها لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وترى كريستالينا جورجييفا، إن جيتا جوبيناث ومساهمتها في عمل الصندوق كانت استثنائية ولا سيما "قيادتها الفكرية في مساعدة الاقتصاد العالمي والصندوق على تجاوز التحولات والمنعطفات المصاحبة لأسوأ أزمة اقتصادية وهي فيروس كورونا".