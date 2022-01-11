البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.5% في العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الجاري بنسبة 1%، مقارنة بتوقعات سابقة في يونيو الماضي.

وقال البنك في تقرير حديث له اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقع سابق بلغ 4.5%.

ويتوقع البنك أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.5% في العام المالي المقبل.

ورفع البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي إلى 3.3% مقابل 2.3% في توقعات يونيو الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.3% في العام المالي الماضي.

وقال البنك الدولي إن معدل النمو في مصر تباطئ بنسبة أقل مما كان متوقعًا بسبب نمو الاستهلاك الخاص ونمو تحويلات العاملين من الخارج وانخفاض التضخم لمستويات تاريخية، وتعافي قطاعات السياحة وقناة السويس والتصنيع.

وانخفض معدل البطالة إلى أقل مستوى له بعد أن ارتفع، وزاد معدل التوظيف ليكون في مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.