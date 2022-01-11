إطلاق خدمات "دي دي" بالقاهرة يعيد رسم خريطة المنافسة بسوق النقل الذكي



كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "دي دي DiDi" لطلب سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكي إطلاق خدماتها رسميًا في القاهرة بعروض تنافسية للركاب والكباتن على حدٍ سواء، فيما يبدو أنها بداية لمزيد من الحراك والتنافس في سوق النقل الذكي بواحدة من أكثر المدن ازدحاما بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

ومن المنتظر اشتعال المنافسة في السوق المصري بوجود "ديدي" المنافس الصيني الجديد، وذلك بعد أن حرك دخول شركة "إن درايفر" المياه الراكدة في سوق طالما كانت شركتا أوبر وكريم صاحبتي اليد الطولى فيه لفترة كبيرة من الوقت.

وكانت شركة دي دي الصينية بدأت إطلاق خدماتها في مصر والشرق الأوسط من مدينة الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وكان لشركة "دي دي" أسهم في أوبر في الصين وعدد من الأسواق الآسيوية، وانتهى هذا الأمر بإتمام صفقة اندماج في هذه الأسواق، وتمتلك أوبر حصة في "دي دي" العالمية.

وقال هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس لصندوق "مينا جوروس" للاستثمار في الشركات الناشئة، لمصراوي، إن السوق المصري يستوعب مزيدًا من المنافسين بسوق النقل الذكي.

وأضاف: "القاهرة مثلاً مدينة مكتظة بالسكان والكثير من التحركات اليومية تحدث دون وجود وسيلة نقل حضري منظمة مريحة، وبالتالي يجب أن تكون مصر مصدر جذب للشركات المقدمة لخدمات النقل الذكي".

وذكر عبد الغفار أنه أن شركة "إن درايفر" أشعلت المنافسة من جديد في السوق بعد حالة الخمول التي أعقبت استحواذ أوبر على كريم، ولكن مع دخول منافس جديد وذي قوة كبيرة بشهادة سيطرته على السوق في الصين وعدد من دول آسيا، فإن المنافسة ستشتعل من جديد الأمر الذي يصب في صالح المستخدمين والسائقين.

ويرى عبد الغفار أن القاهرة سوق كبير ويستوعب منافسين كبارا، وأن المنافسة القوية ستدفع بمقدمي الخدمة لتقديم خدمات نقل بحلول مبتكرة، فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة دي دي الصينية أكبر أسطول سيارات كهرباء لنقل الأفراد، وهو ما يشير إلى أنها قد تطبق هذه التجربة في مصر، ما يمثل فائدة كبيرة للسوق المصري.

وقالت "دي دي" في بيان لإعلان إطلاق خدماتها بالقاهرة أمس: "ستحتفل دي دي بانطلاقتها في مصر بتقديم عروض ترويجية كبيرة من أجل تسليط الضوء على خدماتها التي تسهل على المستخدمين التنقل بأمان وبتكلفة أقل، وبالنسبة للكباتن، تهدف شركة دي دي إلى مساعدتهم في تحقيق أرباح أعلى وتجربة أفضل بطريقة أكثر أمانًا".

وقال يوان هاو صن، مدير عام شركة دي دي في مصر: "تشكل مصر سوقاً ضخماً بمستوى عالمي وتحمل الكثير من الفرص المهمة لشركات التكنولوجيا العالمية مثل دي دي. ويشكل إطلاق خدماتنا في القاهرة بلا شك إنجازًا مميزًا لشركتنا في عملية التوسع الدولي".

وأضاف: "بعد الإطلاق التجريبي الناجح في الإسكندرية، قام فريق عملياتنا المحلي في مصر بتهيئة منصتنا وتحسينها وتطويرها يوماً بعد يوم لتواكب متطلبات الواقع المحلي، سواء للمستخدمين أو للسائقين".

وذكر مدير الشركة: "جاء إطلاق خدماتنا في القاهرة بعد فترة طويلة من التحضير، إلى جانب استكمال عملية تسجيل السائقين بنجاح، ولاحظنا أن الناس في القاهرة يحتاجون إلى بدائل وفرص أكثر وأفضل للتنقل وريادة الأعمال".

وكان فيليبي كونتريراس، الرئيس العالمي للاتصالات التوسع الدولي بشركة ديدي الصينية، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، بعد تقدم الشركة رسميا بطلب للحصول على ترخيص لخدمات النقل الذكي، إن السوق المصري يمتاز بالحيوية والقدرة على استيعاب التكنولوجيا يوماً بعد الآخر، ولاسيما في ظل عدد السكان الكبير بالبلاد.