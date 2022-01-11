إطلاق النسخة المصرية من المبادرة الأممية "شباب بلد" بمنتدى شباب العالم

المشاط تبحث مع وزير النقل موقف التمويلات الميسرة للقطاع في 2022



كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في إطلاق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية "Generation Unlimited"، تحت مسمى "شباب بلد"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن مصر تعد الدولة الأولى بالمنطقة التي تشهد إطلاق المبادرة بعدما أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة.

وحضر إطلاق المبادرة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وشهدت فعاليات إطلاق المبادرة مشاركة الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، وهنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وجيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسيف في مصر، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وجاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأمير برسوم، مؤسس ورئيس شركة فيزا وممثل القطاع الخاص، وبسنت ضياء الدين، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وممثلة الشباب.

وتم اختيار منظمة "يونيسف" كجهة تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة للمبادرة الدولية في مصر، بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وجميع منظمات الأمم المتحدة بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية عنصر الشباب في رؤية التنمية 2030 التي تقوم الدولة على تنفيذها، حيث أن 58% من السكان في مصر تحت سن 30 عامًا، موضحة أن إطلاق مبادرة "شباب بلد"، في فعاليات منتدى شباب العالم يعكس اهتمام مصر بكافة المبادرات التي تفتح آفاق الابتكار والإبداع وتعزز من مشاركة الشباب في الجهود التنموية، وتفتح لهم فرص التطور لمواكبة المستقبل.

وأشارت إلى أن المبادرة تؤسس لشراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ليصبح كافة الأطراف المعنية على طاولة واحدة، لتحقيق التكامل في جهود دعم الشباب على مستوى عناصر المبادرة وهي التعليم والتشغيل وريادة الأعمال والمشاركة وهو ما تعمل عليه كافة مؤسسات الدولة.

وأكدت أهمية تكاتف مختلف الجهات المعنية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية والشباب، من أجل استثمار كافة الجهود والموارد المتاحة لصالح وضع الرؤية المشتركة التي تستهدف تسريع التقدم في تعليم الشباب والتوظيف وريادة الأعمال والمهارات والتدريب والمشاركة.

وتضم المحفظة الجارية للتعاون مع شركاء التنمية 67 مشروعًا ذات صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار، في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي، وفقا للوزيرة.

كما أشارت إلى شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، وتعمل على دعم وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، فكل دولار يتم ضخه من قبل الشركة كاستثمارات في الشركات الناشئة تجذب في مقابلها 4 دولارات من الاستثمارات الأجنبية والخاصة.