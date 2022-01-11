أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

09:57 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

سعر السمك

كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، عند نفس أسعار أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و150جنيها.
وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و60 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح، اليوم، بين 30 و130 جنيها.
وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق العبور سوق السمك سعر البلطي سعر المكرونة السويسي سعر البوري

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