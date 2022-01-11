أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و150جنيها.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح، اليوم، بين 30 و130 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.