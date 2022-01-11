أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

10:15 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

سوق الخضار

كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 2 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 4 و9 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الملوخية بين 3 جنيهات و11 جنيها.
الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.
البسلة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
سوق الخضار سوق العبور سعر الطماطم سعر الخيار البلدي سعر البطاطس

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