"البساطي" رئيسا.. ننشر تشكيل مجلس إدارة اتحاد مصدري الأقطان المصري

كتبت – شيماء حفظي:

اختار أعضاء مجلس إدارة اتحاد مصدري الأقطان، اليوم الاثنين، أحمد خالد مصطفى البساطي، صاحب شركة النيل الحديثة للأقطان، رئيسا لاتحاد مصدري القطن.

واختار الأعضاء المنتخبون، وعددهم 12 عضوًا، خلال اجتماعهم اليوم، هيئة مكتب الاتحاد المكونة من رئيس الاتحاد ووكيلين وسكرتير مالي وإداري، بحسب ما قاله مصدر لمصراوي.

واختار المجلس رتيبة محمود المفوض العام لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان سكرتيرا ماليا وإداريا، وعلي أبو مضاوي رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير، ومحمد محمود محمد الجارحي عن شركة الجارحي للتجارة وتصدير الأقطان، وكيلين للاتحاد.

ويتكون المجلس من 16 عضوا بينهم 12 منتخبين و4 بالتعيين، بينهم ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ونائب رئيس مجلس الدولة والذي يعمل كمستشار قانوني للاتحاد.

ومن بين المعينين 2 ليس لهم حق التصويت، وهما ممثل وزارة التجارة ورئيس الهيئة العامة للتحكيم.

ويتولى الاتحاد وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع في عقود التصدير للعملاء بالخارج، ويتبعه 70 شركة.

واجتمع المجلس، اليوم، بالتشكيل الجديد لبحث الأطر العامة للتعامل في قطاع تصدير القطن، لكنه لم يصدر توصيات محددة، بحسب المصدر.

وجرت انتخابات اتحاد مصدري الأقطان في أكتوبر الماضي، وفاز فيها 12 مرشحا من أصل 16.

ويتضمن المجلس في عضويته إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم علي رئيس شركة المتحدة لحلج وتصدير الأقطان، ومجدي عيد إبراهيم رئيس الفريد لحليج وتجارة الأقطان، وعاصم ياسين عبدالخالق الجزار رئيس شركة الجزار للتجارة والتصدير وحليج الأقطان.

كما يضم أحمد محمد عبدالستار العطار رئيس شركة بنها لتجارة الأقطان والمحاصيل الزراعية، ومحسن محمد حسان رئيس الشركة العربية لحليج الأقطان، ومنير عبدالمجيد أحمد رجب عن شركة رجب للاقطان والتجارة والصناعة، وأحمد عياد، وأحمد سعيد حسن عن شركة الكان محمد نصير للتجارة والصناعة.

وتولت رئاسة الاتحاد في دورته السابقة عزة قباري، رئيسة شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، سابقا، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لكنها دمجت مع شركات أخرى تحت مظلة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان حاليا.