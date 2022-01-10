مواد البناء: استيراد 150 ألف طن بليت بعد قرار إلغاء رسوم الحماية

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أولى شحنات حديد البليت المستوردة من أوكرانيا وروسيا تصل مصر الأسبوع المقبل، في أول تطبيق لقرار وزيرة الصناعة والتجارة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت.

وأضاف الزيني، أن حجم الشحنات المتعاقد عليها من البليت المستورد يصل إلى 150 ألف طن.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال نوفمبر الماضي، قرارا وزاريا لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت والحديد.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هذه الشحنات تعتبر الأولى المستوردة بعد قرار إلغاء رسوم الحماية على الواردات، مشيرا إلى أن قبل القرار كان يستورد كميات بسيطة من البليت، نظرا لوجود الرسوم.

وأضاف حنفي، أن العام الماضي استوردت مصر أقل من 60 ألف طن من البليت، مشيرًا إلى أن هذه الشحنات ليست رقمًا كبيرًا فقبل قرار فرض الرسوم على الواردات كنا نستورد 2.5 مليون طن من البليت.

وذكر حنفي، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد حاليا تتراوح بين 50 و60%.

وتوقع كلا من حنفي والزيني، أن تؤثر هذه الشحنات على أسعار الحديد خلال الشهر المقبل بالأسواق.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلي تسليم أرض المصنع حاليا بين 13700 جنيه و14 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و15200 جنيه، وفقا لقول الزيني.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، في بيان سابق إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية بشأن فرض رسوم حماية على الواردات، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت وحديد التسليح، وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.

وذكر السجيني أن هذا الأمر يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.