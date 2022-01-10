البريد يشارك في منتدى شباب العالم ويصدر لوحة طوابع تذكارية لتوثيقه

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كتب- علاء حجاج:

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري، في بيان لها اليوم الاثنين، إصدار لوحة طوابع بريد تذكارية بتقنية "QR code" لتوثيق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والذي يحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في إطار مشاركة البريد المصري في النسخة الرابعة للمنتدى والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن منتدى شباب العالم حدث دولي هام يدعو إلى الفخر ويؤكد على ريادة مصر وقدرتها على التواصل مع شعوب العالم.

وأضاف أن المنتدى يعد منصّة فعّالة يعبر شباب العالم من خلالها عن أحلامهم وآرائهم، ومن ثم الخروج بتوصيات ومبادرات تساهم في تنمية المجتمعات وحل مشكلاتها، بما يساهم في إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم والغد؛ لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار لوحة طوابع بريد تذكارية تحمل شعار الحدث.

وأوضح فاروق أن لوحة الطوابع التذكارية التي تم إصدارها مزودة بتقنية "QR Code" والتي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطوابع والمناسبة التي تم إصدارها فيها، وذلك باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية عبر ربط الطابع بموقع الطوابع المصرية.

وذكر أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البريد المصري حاليا، والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي فى جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها.

وتتكون لوحة الطوابع التذكارية التي تم إصدارها من خمسة طوابع مختلفة الأبعاد، قيمة كل طابع منها 5 جنيهات، متعددة الألوان ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code"، وفقا للبيان.

كما يشارك البريد المصري في منتدى شباب العالم هذا العام بتخصيص سيارتي بريد متنقلتين وكشك البريد الجديد "PostXprs" وذلك بهدف تقديم جميع خدمات البريد لرواد المنتدى لاسيما خدمات الشحن الدولي لجميع أنحاء العالم والتي تقدم بجودة عالية وأسعار تنافسية، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى تقديم خدمات البريد المصري الجديدة مثل خدمة "U got box" للتسوق المجمع من الولايات المتحدة الأمريكية، وبطاقة وتطبيق "يلا" أول سوبر آب في مصر يقدم باقة خدمات متنوعة للعملاء، وبرنامج الولاء والمكافآت "win".