تجار: أعياد الميلاد تنشط مبيعات الأحذية.. وركود بالملابس والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

نجحت أعياد الميلاد في تنشيط مبيعات محلات الأحذية والشنط، بينما لم تحقق النتائج المرجوه لمحلات الملابس والذهب، وفقا لقول تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات محلات الأحذية شهدت رواجًا خلال الأسبوعيين الماضيين أفضل من الفترات السابقة، بسبب أعياد الميلاد.

وأضاف خليفة، أن محلات الأحذية والشنط وضعت تخفيضات على القطع مع اقتراب عيد الميلاد بنسب تتراوح بين 20 و40% بحسب موديل القطعة.

وأوضح خليفة، أن الموديلات الأحدث يوضع نسبة تخفيض أقل من نظائرها من موديلات العام الماضي.

وذكر هاشم، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأحذية هذا العام إلا أن المحلات حققت مبيعات جيدة بالنسبة للتجار.

ووفقا لقول شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إن أسعار الأحذية شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 10 و15% بحسب القطعة، بسبب ارتفاع الخامات وزيادة الشحن.

بينما لم تحقق محلات الملابس المبيعات المنتظرة بأعياد الميلاد، وفقا لقول سماح هيكل عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية.

وأضافت هيكل، أن المحلات كانت تضع عروضا على الملابس بأعياد الميلاد وليست تخفيضات، مشيرة إلى أن التخفيضات توضع على وقت الأوكازيونات فقط.

وتابعت هيكل، أنه من الصعب وضع نسب تخفيضات على الملابس مع بداية الموسم الشتوي.

وذكرت عضو شعبة الملابس، أن الأمل حاليا لتنشيط مبيعات المحلات خلال فترة الأوكازيون الشتوي، مشيرة إلى أن سوق الملابس يعاني حالة من الركود الكبيرة.

ويأمل تجار الملابس أن تتحرك أيضا المبيعات مع إجازة منتصف العام الدراسي، بحسب سماح هيكل.

ولم تستطع أيضا محلات المشغولات الذهبية أن تحقق مبيعات خلال فترات الأعياد سواء الكريسماس أو أعياد الميلاد، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وقال نجيب، إن حركة البيع والشراء خلال الأعياد كانت ضعيفة، على الرغم من أن سعر الجرام كان مناسبًا للشراء وصنع التجار مشغولات ذهبية أخف وزنا خصيصا للأعياد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين نحو 788 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 525 جنيهًا، وسعر عيار الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 901 جنيه.

وبحسب قول الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إن محلات الذهب تتجه إلى تصنيع مشغولات ذهبية ذات أوزان خفيفة، مع اقتراب المناسبات مثل الكريسماس والأعياد.

ويتراوح وزن هذه المشغولات بين نصف جرام وجرام ونصف، لتصل قيمتها إلى ألف جنيه على سبيل المثال وتصلح كهدية بمناسبة الأعياد، وفقا لقول فرج.