عودة للصعود.. متوسط التضخم يرتفع في 2021 بعد سنوات من التراجع (جراف)

كتبت- ياسمين سليم:

شهد معدل التضخم السنوي في مصر تحركات نحو الارتفاع خلال العام الماضي، متأثرًا بموجة تضخمية عالية اجتاحت العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أثر على أسعار السلع والخدمات.

وارتفع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 5.8% في 2021 مقابل 5.1% في 2020، بحسب بيانات للجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وخلال العام الماضي سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعات على مدار 5 أشهر بدأت في مايو وانتهت في سبتمبر الماضي.

وانخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهري أكتوبر ونوفمبر، قبل أن يعود ليسجل ارتفاعًا خلال ديسمبر الماضي إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر، بحسب بيان من جهاز الإحصاء اليوم.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء فإن ارتفاع متوسط التضخم خلال 2021 هو الأول منذ عام 2017، عندما قفز متوسط التضخم إلى 30.7% تأثرًا بالقفزة الكبيرة في الأسعار التي صاحبت عملية تعويم الجنيه في 2016.

ومنذ عام 2018 سجل متوسط التضخم تراجعًا على مدار السنوات التالية، إلى أن عاد للارتفاع في 2021.

ويوضح الجراف التالي تطور متوسط التضخم في مصر خلال 6 سنوات، وفقًا لبيانات الإحصاء.