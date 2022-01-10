التصديري للصناعات الكيماوية: إقبال كثيف على الدورة الـ 18 لمعرض إيجي بلاست

كتبت- شيرين صلاح:

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الدورة الـ 18 لمعرض إيجي بلاست شهدت إقبالا جيدا على الرغم من قلق المجلس من أن يكون الحضور محدود، إلا أنه على العكس شهد حضور مكثف للعملاء في الداخل والخارج.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في بيان اليوم، إن حلم المصدرين الوصول بحجم الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار، وذلك مرهون بالعمل الجاد، وضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقات الإنتاجية.

وأضاف أبو المكارم، أن ما تحقق العام الحالي من حجم الصادرات المصرية يعد انجازًا حقيقي، حيث أنه ولأول مرة تصل حجم الصادرات إلى ٣١ مليار دولار خلال 2021.

وقال الدكتور هاني حليم رئيس مجلس إدارة مجموعه الأهرام أحد الشركات المشاركة في المعرض، إنه كان هناك تخوف كبير من ضعف الإقبال علي المعرض، حيث أن عدد من الزائرين بدأوا يغيروا خططهم خلال الشهرين الآخيرين مع تصاعد موجة الإصابة بكورونا عالميا ، إلا أن أعداد الزائرين جيدة للغاية سواء من الداخل أو من قبل عملائنا في الخارج.

وقال محمد السيد مدير التسويق وتطوير الأعمال بإيجي بلاست أحد شركات مجموعة السويدي، إنه كان هناك تخوف كبير من المشاركة وهو ما انعكس في صغر حجم المساحة التي تم حجزها خلال الدورة الحالية للمعرض.

وأضاف السيد، أن حجم الإقبال جيد مقارنة هذا بالقلق عالميا، والذي ترتب عنه توقف الزيارات الخارجية بسبب صعوبة السفر وترتيباته.

أشار السيد إلي أن الشركات المصرية استفادت من أزمة كورونا وتمكنت من النفاذ إلى أسواق جديدة لتعوض النقص في الصادرات الصينية إليها كما هو الحال في غرب أفريقيا إلا أنه كما يقول أن هذة الظروف استثنائية لابد من الاستعداد لما بعد استقرار الأوضاع من خلال رفع القدرة التنافسية وهو ما لن تأتي الا بزيادة الطاقات الإنتاجية وخفض التكلفة.

وذكر السيد أنه يستهدف ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة من أجل رفع نسبة التصدير إلى 35% مقابل 25% الطاقات الإنتاجية الحالية.

وافتتحت أمس الأحد، وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجى بلاست الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية لمدة 4 أيام.