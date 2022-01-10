ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 5.8% في 2021

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي ليسجل 5.8% في 2021 مقابل 5.1% في 2020، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وخلال العام الماضي سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعات على مدار 5 أشهر بدأت في مايو وانتهت في سبتمبر الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار السلع عالميًا.

وانخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهري أكتوبر ونوفمبر، قبل أن يعود ليسجل ارتفاعًا خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر، بحسب بيان الإحصاء اليوم.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وانخفض معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في ديسمبر ليسجل معدلًا سالبًا -0.2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور معدل التضخم الشهري والسنوي خلال 2021.