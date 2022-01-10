أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 5.8% في 2021

10:39 ص الإثنين 10 يناير 2022
ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 5.8% في 2021

محل لبيع اللحوم

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي ليسجل 5.8% في 2021 مقابل 5.1% في 2020، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وخلال العام الماضي سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعات على مدار 5 أشهر بدأت في مايو وانتهت في سبتمبر الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار السلع عالميًا.

وانخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهري أكتوبر ونوفمبر، قبل أن يعود ليسجل ارتفاعًا خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر، بحسب بيان الإحصاء اليوم.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وانخفض معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في ديسمبر ليسجل معدلًا سالبًا -0.2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور معدل التضخم الشهري والسنوي خلال 2021.

تطور التضخم السنوي

التضخم الشهري التضخم السنوي 2021 مؤشرات اقتصادية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
912

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

392857

إجمالي الإصابات

21964

إجمالي الوفيات

327144

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..التضامن تمد قرار وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا