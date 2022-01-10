زيادة الكوسة والليمون البلدي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتقعت أسعار كيلو الكوسة والليمون البلدي جنيها واحدا، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر كيلو البسلة 50 قرشا، ليتراوح بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات, بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.