زيادة الكوسة والليمون البلدي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
10:12 ص الإثنين 10 يناير 2022
كتبت- شيرين صلاح:
ارتقعت أسعار كيلو الكوسة والليمون البلدي جنيها واحدا، اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجع سعر كيلو البسلة 50 قرشا، ليتراوح بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 2 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 4 و9 جنيهات, بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.
الملوخية بين 3 جنيهات و11 جنيها.
الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.
البسلة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات بزيادة جنيه.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
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