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تراجع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:08 ص الإثنين 10 يناير 2022
تراجع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سوق السمك

كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.
وهبط سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.
وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح، اليوم، بين 30 و130 جنيها.
وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
سوق السمك سوق العبور سعر السمك البلطي سعر السمك المكرونة سعر السمك البوري

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