أسعار الطعام والشراب تقود التضخم الشهري ليسجل معدلًا سالبًا في ديسمبر

كتبت–شيماء حفظي:

عاد معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية للانخفاض خلال ديسمبر الماضي، ليسجل معدلًا سالبًا بعدما سجل صفر في المائة خلال نوفمبر، وارتفع خلال شهري أكتوبر وسبتمبر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الشهري انخفض بنسبة -0.2% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.

ويعني تسجيل التضخم الشهري معدل سالب أن المستوى العام للأسعار في إجمالي الجمهورية انخفض خلال ديسمبر مقارنة بمستواه في نوفمبر الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال ديسمبر معدلًا سالبًا بلغ -0.1%.

وأوضح الجهاز، أن سبب تراجع التضخم، هو انخفاض مجموعة الطعام والشراب، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع أسعار الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن، رغم ارتفاع مجموعات الزيوت والمسكن والطاقة.

وتراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.3% وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.9% وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، وأسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.8%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6%.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.