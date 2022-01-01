"مقدمي الرعاية الصحية": نتعاون مع هيئة الرقابة للمشاركة في منظومة التأمين الصحي

كتبت- دينا خالد:

قالت غادة الجنزورى، وكيل غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن الغرفة بصدد التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة لدعم التعريف بمباديء الرعاية الصحية من اجل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت الجنزورى، إنه تقرر عقد دورات وورش عمل بجميع المحافظات من أجل إشراك أكبر عدد من مستشفيات القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك حتى يتثني لهم التسجيل في المنظومة.

وأوضحت الجنزورى، أن شروط الانضمام تبدأ بعملية التسجيل حيث تعتبر بمثابة خطوات أساسية للاعتماد، وتشمل ما يقرب من 25٪ من معايير الاعتماد.

وتركز عملية التسجيل، على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال ٤ أقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة قانوناً عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها، كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية.

وكانت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عقدت مؤخرا إجتماعا مع ممثلي غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية ، برئاسة د. علاء عبد المجيد، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخطوات التسجيل والاعتماد والمعايير الصادرة عن الهيئة تمهيدا لانضمام اكبر عدد من منشآت القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الجنزورى، إن الغرفة ترحب بالتعاون بينها وبين الهيئة للتعريف بالمعايير الصادرة عن الهيئة وبأهمية الحصول على التسجيل والاعتماد لمشاركة الأعضاء كل فيما يقدمه من خدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أن الغرفة بلغ عدد أعضائها 7800 عضوا من القطاع الخاص.