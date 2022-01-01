قطاع الأعمال: صرف مستحقات ألفي عامل من الحديد والصلب بـ 456.5 مليون جنيه

12:49 م السبت 01 يناير 2022
قطاع الأعمال: صرف مستحقات ألفي عامل من الحديد والصلب بـ 456.5 مليون جنيه

شركة الحديد والصلب

كتبت-شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت إنها انتهت من صرف مستحقات 2000 من العاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية)، وذلك بقيمة 456.5 مليون جنيه.

وأضافت في بيان أنه يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

وفي سبتمبر الماضي وقعت شركة الحديد والصلب اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

شركة الحديد والصلب زارة قطاع الأعمال

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