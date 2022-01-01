جامع 6.2 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ تمويلات بلغت 6.2 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية، مولت نحو 178 ألف مشروع مما أتاح نحو 368 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر.

وأضافت جامع، أن هذا التمويل يصل إلى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيواني وقطاع المهن الحرة، وأضافت أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة قد حصلوا على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل.

وأكدت جامع أن أصحاب المشروعات القائمة بدأوا فى التقدم لأفرع الجهاز بكافة المحافظات لاستصدار شهادة التصنيف بهدف الاستفادة من مختلف المميزات التى تقدمها أجهزة الدولة وفقا للقانون حيث أصدرت وحدات الشباك الواحد بـ 33 فرع للجهاز في كافة المحافظات ما يزيد على 9 آلاف شهادة تصنيف 7321 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و8696 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و503 سجل تجاري، و3301 رقم منشأة.

وأشارت إلى أن أفرع الجهاز أصدرت حتى الآن ما يزيد على ألف رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع و2300 رخصة مؤقتة سيتم مساعدة أصحابها للتحول للقطاع الرسمى.

وأضافت أن الجهاز استمر بالتعاون مع وزارات التعليم العالى والشباب والرياضة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية فى تقديم دورات تدريبية مجانا للمواطنين حيث تم تنظيم 373 دورة تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال تم خلالها تدريب ما يزيد على 8 الاف شاب وفتاة، لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية كما قام بتنظيم 600 ندوة لزيادة الوعى بريادة الأعمال حضرها ما يزيد على 28 ألف مواطن.

وأوضحت جامع أن الجهاز قام خلال نفس الفترة على الرغم من أزمة كورونا بتنظيم 116 معرضا شارك فيها 4090 عارضا نجحوا فى تحقيق مبيعات بلغت 151مليون جنيه.

وتم تسجيل ما يزيد على2600 مشروع فى سجل الجهات الحكومية وشاركوا فى مناقصات زادت قيمتها على 353 مليون جنيه، بحسب جامع.

وعن دور الجهاز في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري قالت جامع إن الجهاز قام بضخ تمويلات قاربت من ٩٠٠ مليون جنيها خلال ذات الفترة، حيث تم تمويل ٣٢ ألف مشروع وتوفير ٦١ ألف فرصة عمل.

وأضافت جامع أن الجهاز ساهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة ولتوفير بيئة أفضل تساعد على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدم منحًا بلغت 282 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالي 1.3 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.