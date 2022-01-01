نمو متسارع للعملات الرقمية المشفرة في 2021.. وبتكوين تصعد 52%

كتب-علاء حجاج:

استفادت العملات الرقمية المشفرة من عام 2021 وحققت نموًا قويًا في قيمتها على مدار السنة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب" ارتفعت قيمة عملة بتكوين بنسبة 52.6% خلال العام الماضي، من 29.6 ألف دولار في يناير الماضي لتصل إلى 48.4 ألف دولار بختام تعاملات أمس 31 ديسمبر 2021.

وعلى مدار العام تحركت أسعار بتكوين بالارتفاع والانخفاض، ووصلت قيمتها في فبراير إلى 58 ألف دولار، قبل أن تعاود الانخفاض من جديد، ثم ترتفع مرة أخرى وتسجل قيمة الواحد نحو 61.5 ألف دولار في منتصف مارس الماضي.

وسجل بتكوين أعلى سعر له في عام 2021 يوم 20 أكتوبر والذي بلغت 66.9 ألف دولار قبل أن يعاود الانخفاض من جديد، ليختتم تعاملات العام بـ 48.4 ألف دولار.

كذلك شهد عام 2021 نموا في قيمة العملة الرقمية "ايثيريوم"، والتي بدأت العام بسعر 749.2 دولار للايثيريوم الواحد، بينما اختتمت العام بسعر 3.8 ألف دولار لكل إيثيريوم واحد بنهاية تعاملات عام 2021.

فيما حققت عملة "بينانس" هي الأخرى نموا قويا في 2021، وبدأت العملة العام بسعر 38.9 دولار، لتنمو على مدار العام وتغلق تعاملت عام 2021 بسعر 527.7 دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 7714 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.