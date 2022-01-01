التأمينات: 13.5% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الماضي

كتبت-ياسمين سليم:

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن قيمة المعاشات والحقوق التأمينية المنصرفة في العام المالي 2020-2021 بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام السابق له، لنحو 10.6 مليون مستفيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمتابعة خطة التطوير الشامل واعتماد القوائم المالية النهائية للعام المالي الماضي، وفقًا لبيان صحفي من الهيئة اليوم السبت.

وقال جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن إجمالي المال الاحتياطي التأميني بنهاية يونيو الماضي سجل 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة قدرها 110 مليارات جنيه.

وأوضح أن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية في العالم ويمثل حقوق المؤمن عليهم حاليا البالغ عددهم ١٣.٦ مليون مواطن الذين يخرجون للمعاش مستقبلا كما يمثل حقوق أصحاب المعاشات ومدى قدرة الهيئة على زيادة معاشاتهم.

وأضاف أن هذه النتائج القوية تؤكد أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية سواء على المدى المتوسط وطويل الأجل وترجع هذه الزيادة إلى أسباب عديدها أهمها تحقق الاصلاح التشريعي مع بداية تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وكذلك جنى ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بالإضافة لحوكمة عوائد الاستثمار على المال الاحتياطي.

وارتفعت إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام المالي الماضي 357.9 مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٦ مليار جنيه عن العام المالي الأسبق وذلك نتيجة لزيادة عوائد الاستثمار بنسبة 15.6% عنها في العام المالي السابق بجانب زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 128.4 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه مقابل 113.8مليار جنيه في العام المالي السابق.

وقال عوض إنه جار فحص المركز المالي لحسابات التأمينات الاجتماعية بمعرفة لجنة الخبراء بالهيئة بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.