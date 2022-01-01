المستوردين: مبيعات الكريسماس تنشط المبيعات وتخفيضات تصل إلى 30%
كتبت- دينا خالد:
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان احتفالات المصريين بأعياد الكريسماس تمثل أحد المواسم التجارية التي يعول عليها التجار بزيادة معدل مبيعاتهم، خصوصا في ظل حالة الركود التي تمر بها الأسواق.
وأضاف الملواني، في بيان اليوم السبت، أن التخفيضات على الملابس والهدايا خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية الكريسماس تتراوح بين 10 و30%.
وأوضح الملواني، أن هناك عددا كبيرا من التجار يقومون بتخفيضات بهدف الحصول على سيولة نقدية ونظرًا للكساد الذي حل بتجارتهم خلال العام الجاري والسابق.
وأرجع الملواني، حالة الركود نتيجة لتدني القدرة الشرائية لبعض الأفراد حيث إن متوسط إنفاق الفرد على التسوق انخفض خلال العام الحالي بنحو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف، أنه على الرغم من أن أعياد الكريسماس موسم صغير مقارنة بنظيرتها، فإنها تشهد بشكل كبير ارتفاعا في مبيعات الملابس والهدايا وكذلك اللحوم والأسماك والمواد الغذائية ومنتجات الألبان.
وحول موسم الكريسماس قال الملواني، إننا نعول عليها في الفترة من 25 ديسمبر الحالي، وحتى 10 من يناير المقبل، حيث تتزامن احتفالات المسيحيين الأرثوذكس وكذلك الكاثوليك، ويعقبها إجازات منتصف العام الدراسي موضحا أن المبيعات ترتفع بنحو 10% في تلك الفترة.
وأشار الملواني، إلى أنه لايزال الطلب أكثر على مجسم (بابا نويل)، حيث أنه هو الأشهر والأكثر مبيعاً خلال الفترة الحالية، ويأتي في المرتبة الثانية شجرة الكريسماس بأحجامها المختلفة كأكثر نمط استهلاكي.
وأضح، أن نشاط حركة مبيعات تجارة التجزئة في سلاسل محال الكبرى يزيد بنسبة 10%"، وأكد أن "التجار ينتهزون الأعياد والمراسم لزيادة المبيعات خاصة بعد فترة من الارتباك والركود الحاد في نسبة المبيعات وانخفاض في متوسط الصرف".
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