المستوردين: مبيعات الكريسماس تنشط المبيعات وتخفيضات تصل إلى 30%

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان احتفالات المصريين بأعياد الكريسماس تمثل أحد المواسم التجارية التي يعول عليها التجار بزيادة معدل مبيعاتهم، خصوصا في ظل حالة الركود التي تمر بها الأسواق.

وأضاف الملواني، في بيان اليوم السبت، أن التخفيضات على الملابس والهدايا خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية الكريسماس تتراوح بين 10 و30%.

وأوضح الملواني، أن هناك عددا كبيرا من التجار يقومون بتخفيضات بهدف الحصول على سيولة نقدية ونظرًا للكساد الذي حل بتجارتهم خلال العام الجاري والسابق.

وأرجع الملواني، حالة الركود نتيجة لتدني القدرة الشرائية لبعض الأفراد حيث إن متوسط إنفاق الفرد على التسوق انخفض خلال العام الحالي بنحو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف، أنه على الرغم من أن أعياد الكريسماس موسم صغير مقارنة بنظيرتها، فإنها تشهد بشكل كبير ارتفاعا في مبيعات الملابس والهدايا وكذلك اللحوم والأسماك والمواد الغذائية ومنتجات الألبان.

وحول موسم الكريسماس قال الملواني، إننا نعول عليها في الفترة من 25 ديسمبر الحالي، وحتى 10 من يناير المقبل، حيث تتزامن احتفالات المسيحيين الأرثوذكس وكذلك الكاثوليك، ويعقبها إجازات منتصف العام الدراسي موضحا أن المبيعات ترتفع بنحو 10% في تلك الفترة.

وأشار الملواني، إلى أنه لايزال الطلب أكثر على مجسم (بابا نويل)، حيث أنه هو الأشهر والأكثر مبيعاً خلال الفترة الحالية، ويأتي في المرتبة الثانية شجرة الكريسماس بأحجامها المختلفة كأكثر نمط استهلاكي.

وأضح، أن نشاط حركة مبيعات تجارة التجزئة في سلاسل محال الكبرى يزيد بنسبة 10%"، وأكد أن "التجار ينتهزون الأعياد والمراسم لزيادة المبيعات خاصة بعد فترة من الارتباك والركود الحاد في نسبة المبيعات وانخفاض في متوسط الصرف".