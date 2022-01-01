ارتفاع الباذنجان والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت

10:23 ص السبت 01 يناير 2022
ارتفاع الباذنجان والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت

سوق الخضار بالأقصر

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والفلفل الحامي والخيار البدي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، عند مستوى أمس، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و 4.5 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و8 جنيه

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و7.5 جنيهات، ارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه..

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور أسعار الخضار

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